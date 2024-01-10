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İsviçre'den bisikletleriyle yola çıkan çift, Türkiye'de mola verdi - Son Dakika
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İsviçre'den bisikletleriyle yola çıkan çift, Türkiye'de mola verdi

İsviçre'den bisikletleriyle yola çıkan Nicolas Tieche ve Nadine Tanzeberger çifti, birçok ülkeyi gezdikten sonra Türkiye'ye ulaştı. Günde yaklaşık 70 kilometre pedal çeviren çift, Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi. Türkiye'de birçok şehri gezecek olan çift, Tacikistan, İran, Çin ve Japonya'ya gitmeyi hedefliyor. İsviçreli çift, Türk misafirperverliğinden ve Türk yemeklerinden çok memnun olduklarını belirtti.

İsviçre\'den bisikletleriyle yola çıkan çift, Türkiye\'de mola verdi
10.01.2024 - 15:15,
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İsviçre'den bisikletleriyle yola çıkan çift, bir çok ülkeye uğradıktan sonra geldikleri Türkiye'de Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi.

22 Ekim tarihinde İsviçre'den yola çıkan Nicolas Tieche ve Nadine Tanzeberger çiftçi, bir çok ülkeyi gezdikten sonra Türkiye'ye ulaştı. Günde yaklaşık 70 kilometre pedal çeviren İsviçreli çift, güzergahları üzerinde bulunan Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi. Türkiye'de bir çok ile uğrayacak olan çift, Tacikistan, İran, Çin ve Japonya'ya gitmeyi hedefliyor. Karapınar ilçesinde Millet Bahçesinde çadırda kamp yapan ve Kitap Kafeyi gezen İsviçreli çift ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini de görme imkanı buldu.

Şu ana kadar 5 bin kilometre bisiklet ile gezdiklerini belirten İsviçreli çift, "Günde 70 kilometre pedal çeviriyoruz. Bir çok ülkeyi gezdikten sonra Türkiye'ye ulaştık ve bir çok şehri gezdik. Kısa bir süre sonra buradan ayrılacağız. Türkiye'de insanlar çok iyi. Bizim ülkelerde gezginlere kimse yemek vermez ve konuşmaz. Burası o yönden çok iyi. Türk yemekleri harika. Etsiz bir menü bulmak çok zor. Herkes bizi en iyi şekilde misafir ediyor. Konya İsmil'de bizi evde misafir ettiler. Bunu çoğu ülkede göremezsiniz. Bisiklet ile yolculuk çok zor. Mevsimsel olarak da bazı yerlerde zorlanıyoruz. İnsanlar tarafından iyi karşılanıyoruz. Bu gezideki amacımız hem ülkeleri tanımak hem insanlarla tanışmak istiyoruz. Tacikistan, İran Çin ve son olarak Japonya'ya ulaşmak istiyoruz. Tahminimize göre 1 yıl sonra Japonya'da olacağız. Tacikistan ve Kırgızistan çok yüksek bir yer. Zor olacak ama burada olmayı çok istiyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA
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