İşyerinden hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Yerel

İşyerinden hırsızlık kamerada

Çorum'da bir marketin kasasından para çalan 15 yaşındaki hırsız polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

06.05.2024 22:23  Güncelleme: 22:24
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İşyerinden hırsızlık kamerada

ÇORUM - Çorum'da bir marketin kasasından para çalan 15 yaşındaki hırsız polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan markete gece geç saatlerde gelen F.A. işyerinin kapısını açarak içeri girdi. Marketten 40 paket sigara, 4 çakmak gazı ve kasada bulunan 2 bin TL'yi çalan F.A. daha sonra işyerinden ayrıldı. Sabah markete gelen işyeri sahibi durumu polise haber verdi. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından F.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Daha sonra içeri giren şahıs kasadan parayı ve sigaraları alıyor.

Kaynak: İHA

Çorum, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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