İtalya Veri Koruma Kurumu Meta'ya Android galerisi nedeniyle 805 milyon euro ceza kesti - Son Dakika
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İtalya Veri Koruma Kurumu Meta'ya Android galerisi nedeniyle 805 milyon euro ceza kesti

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İtalya Veri Koruma Kurumu, Meta'nın Facebook'ta Android kullanıcılarının galerisindeki fotoğraf ve görüntülere izinsiz eriştiğini tespit ederek 805 milyon euro ceza verdi. Kurum, Meta'ya özelliği varsayılan olarak kapatması ve açık rıza alması için 60 gün süre tanıdı.

İtalya Veri Koruma Kurumu, ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın Facebook uygulamasında Android işletim sistemi kullanıcılarının cihazlarının galerilerindeki fotoğraf ve görüntülere izinsiz erişim sağladığının tespit edilmesinin ardından 805 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

İtalya, ABD merkezli teknoloji devi Meta'ya, Android işletim sistemi kullanıcılarının fotoğraf ve videolarına izinsiz eriştiğinin tespit edilmesinin ardından 805 milyon euro para cezası verdi. Söz konusu para cezasının, şirket grubunun küresel gelirinin yaklaşık yüzde 0,47'sine denk geldiği kaydedildi.

İtalya Veri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Meta'nın Facebook uygulamasında kullanıcılara paylaşım önerilerinde bulunan bir özellik aracılığıyla akıllı telefonların galerilerindeki fotoğraf ve görüntülere kullanıcıların izni olmadan eriştiği belirtildi. Kurum, Meta'ya özelliği varsayılan ayar olarak devre dışı bırakması ve kullanıcıların açık rızasını ayrı olarak alması için 60 gün süre verildiğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl başladığı belirtilen soruşturmada, kullanıcıların fotoğraf ve videolarının yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılıp kullanılmadığının inceleme kapsamına alınmadığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Meta'nın bu yıl kullanıma sunduğu ve kullanıcı galerilerindeki içeriklerin bulut ortamında işlenmesini sağlayan yeni özelliğin de ayrıca değerlendirilebileceği kaydedildi.

Meta'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
TeknolojiFacebookİtalyaDünyaYerelSon Dakika

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