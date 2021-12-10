İtfaiyeden acil durumlara hazırlık tatbikatları - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ilçelerdeki kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda yangın tatbikatları ve bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam ediyor.

Ekipler ilçede faaliyet gösteren 4 akaryakıt istasyonunda çalışanlara yönelik yangın eğitimi ve tatbikat düzenledi. Düzenlenen eğitimde itfaiye personeli tarafından istasyon çalışanlarına, yangına ilk müdahale, akaryakıt yangınları, temel yangın söndürme konuları uygulamalı bir şekilde gösterildi.

Konu hakkında Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, "Akaryakıt istasyonlarında muhtemel bir yangın durumunda çalışanların neler yapması ve nasıl müdahalede bulunması konusunda düzenlenen eğitiminin oldukça faydalı geçiyor. Akaryakıt istasyonlarında muhtemel bir yangına bilinçli müdahale edilmesi gerekiyor, bu yüzden istasyon çalışanlarına yönelik yangın eğitimi ve tatbikatlar düzenliyoruz. Oldukça verimli geçen eğitimlerde akaryakıt istasyonu çalışanları yangın ve afetlerde doğru müdahale yöntemlerini görerek ve uygulayarak öğreniyorlar. Düzenlediğimiz yangın eğitimleri ile amacımız muhtemel can ve mal kaybını en aza indirmek" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK