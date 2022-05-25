İvrindi'de 170 kiloluk koçlar ilgi odağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İvrindi'de 170 kiloluk koçlar ilgi odağı oldu

25.05.2022 13:07
İvrindi'de 170 kiloluk koçlar ilgi odağı oldu

İvrindi ilçesinde, belediyenin düzenlediği Bahar Şenliğinde kuzu ve oğlak güzellik yarışması yoğun ilgi görürken, Servet Karaçal adlı üreticinin getirdiği 170 kiloluk koçlarda ilgi odağı oldu.

İvrindi ilçesinde, belediyenin düzenlediği Bahar Şenliğinde kuzu ve oğlak güzellik yarışması yoğun ilgi görürken, Servet Karaçal adlı üreticinin getirdiği 170 kiloluk koçlarda ilgi odağı oldu. Koçlarına çok iyi baktığını anlatan 58 yaşındaki Karaçal, koçları satmayı düşünmediğini söyledi.

İvrindi Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte onlarca kuzu ve oğlak görücüye çıkarken, Servet Karaçal da koçlarını görücüye çıkardı. Canlı ağırlığı 170 kiloyu bulan koçlar ilgi odağı haline geldi. Koyunlarının yerli ırklardan olduğunu anlatan Servet Karaçal, "90 koyunum var. Koyunlarıma çok iyi bakılıyorum. Ancak, yem fiyatları çok arttı. Bunun için devletin hayvancılara daha çok destek olmasını istiyorum. Arpanın tonu 7 bin 500 liraya çıktı. Bunun için zorlanıyoruz. Bu gün de koçlarımı buraya getirdim. Canlı ağırlıkları 170 kiloyu buluyor. Koçlarım ilgi çekti" dedi. - BALIKESİR

İvrindi'de 170 kiloluk koçlar ilgi odağı oldu
İvrindi'de 170 kiloluk koçlar ilgi odağı oldu

YORUMLAR
500
Balıkesir'de Bahar Şenliği'nde kuzu ve oğlaklar yarıştı Balıkesir'de Bahar Şenliği'nde kuzu ve oğlaklar yarıştı
Kaynak: İHA

İvrindi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İvrindi'de 170 kiloluk koçlar ilgi odağı oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:44 Uzmanlar uyardı: Zehirli pusula denizanalarının ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 18:22:23. #1.11#
SON DAKİKA: İvrindi'de 170 kiloluk koçlar ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement