İYİ Parti'den Ankara Mitingi Çağrısı - Son Dakika
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İYİ Parti'den Ankara Mitingi Çağrısı

24.06.2026 14:52
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Yavuz Erkmen, 27 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek mitinge tüm vatandaşları davet etti.

(ZONGULDAK) - İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, yurttaşları partisinin 27 Haziran Cumartesi Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge katılmaya çağırdı.

Erkmen, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Ankara'da düzenlenecek buluşmanın ülkenin geleceği açısından önemli bir anlam taşıdığını ifade etti.

Ülkedeki ekonomik, sosyal ve hukuki sorunlara dikkati çekmek amacıyla bir araya geleceklerini belirten Erkmen, adaletsizlik ve hukuksuzluk olarak değerlendirdikleri uygulamalara karşı ortak bir duruş sergilemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Siyasi görüş farklılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini dile getiren Erkmen, "Türkiye'nin geleceğini önemseyen, ülkesine ve ortak değerlerine sahip çıkan tüm vatandaşlarımızı Ankara'daki buluşmaya davet ediyoruz. Bu süreçte ayrışmanın değil, birlik ve beraberliğin öne çıkması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'da gerçekleştirilecek program için Zonguldak merkez ile ilçelerde hazırlıkların tamamlandığını aktaran Erkmen, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli noktalardan ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini bildirdi.

Erkmen, şunları söyledi:

"Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koymamız gerektiğine inanıyoruz. Bayrağımıza sahip çıkmak, sadece bir sembole sahip çıkmak değil, aynı zamanda cumhuriyetimize, demokrasimize, hukuk devletine ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır. Bugün her zamankinden daha fazla ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bu nedenle hiçbir siyasi parti, görüş ya da düşünce ayrımı yapmadan, vatanını, bayrağını ve milletini seven tüm vatandaşlarımızı Ankara'da düzenlenecek buluşmaya davet ediyoruz."

Hangi görüşten olursak olalım, hepimizin ortak paydası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ayrışmanın, kutuplaşmanın değil; dayanışmanın, kardeşliğin ve birlik ruhunun hakim olması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara, adaletsizliklere ve hukuksuzluklara karşı demokratik haklarımız çerçevesinde sesimizi hep birlikte yükseltmek istiyoruz. Bu çağrımız sadece bir siyasi çağrı değil, aynı zamanda ortak geleceğimize sahip çıkma çağrısıdır. Hemşehrilerimizin bu davete duyarlılık göstereceğine yürekten inanıyor, ellerinde Türk bayraklarıyla Ankara Tandoğan Meydanı'nda kendilerini aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İYİ Parti'den Ankara Mitingi Çağrısı - Son Dakika

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