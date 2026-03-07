Soma'da 17 Günlük Direniş Sonuç Verdi: İşçiler İşbaşı Yapıyor

(MANİSA) - Haber: Osman BEKAR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, faaliyetlerini durdurma kararı alan Soma B Termik Santrali'nde mağdur olan işçileri ziyaret etti. TES-İŞ Sendikası önünde işçilere seslenen Sunat, "Örgütlü olan toplumlar her zaman başarı kazanır. Eğer dağınıksanız hakkınızı herkes yer. O yüzden birbirinize sıkı sıkıya kenetlenin" dedi. Ziyarette işçilere müjdeyi veren TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, izne ayrılan işçilerin işbaşı yapacağını ve maaşların ödeneceğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Soma'da yerel basın, sendika temsilcileri, kamu yöneticileri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Sunat faaliyetlerini durdurma kararı alan Soma B Termik Santrali nedeniyle mağdur olan işçileri de TES-İŞ Sendikası'nda ziyaret etti. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur'un da eşlik ettiği ziyarette, TES-İŞ Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler ve işçilerle bir araya gelen Sunat, sorunları dinledi.

Girginler: "İşçiler işbaşı yapıyor, maaşlar yatıyor"

Ziyarette işçilere seslenen TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, direnişin 17. gününde olduklarını belirterek, süreç boyunca milletvekili Sunat, Belediye Başkanı Okur ve ilçe başkanının kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Girginler, işçilere müjdeyi vererek, "Biraz önce güzel bir haber aldık. Gece saat 12 itibarıyla işletmede çalışan izne ayrılan arkadaşlarımız işbaşı yapacak. Pazartesi günü bakımda çalışan arkadaşlarımız da işbaşı yapacak. Paralar ile ilgili imza işi kaldı. İmza atılır atılmaz doğrudan EÜAŞ tarafından para yatırılacak ve maaşlarımızı alacağız" dedi.

Sunat: "Siyaset üstü bir mesele"

Şenol Sunat da yaptığı konuşmada, temmuz ayından bu yana süren sıkıntılara dikkati çekerek, "Somalı bir hemşehriniz olarak Soma'nın meselelerine kayıtsız kalamazdım. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı. 157 işçinin süresiz izne ayrılmasının işten çıkarma anlamına geldiğini vurgulayan Sunat, alınan işbaşı kararını "başarı" olarak nitelendirdi. Sunat, "Örgütlü olan toplumlar her zaman başarı kazanır. Eğer dağınıksanız hakkınızı herkes yer. O yüzden birbirinize sıkı sıkıya kenetlenin" diye konuştu.

Santraldeki sorunların yanlış özelleştirme ve iş bilmezlikten kaynaklandığını belirten Sunat, alınan kararların geçici önlemler olduğunu söyledi. Soma'nın gelişmesi için yeni iş kollarının teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Sunat, "Termik santral inşallah yine kamuoyunun güvenli ellerinde olur. Bu özelleştirme hikayelerini bir daha dinlemeyiz" dedi.

"Takipçi olacağım"

Siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Sunat, Manisa milletvekillerine ve diğer partilere çağrı yaparak Ankara'da bir araya geleceklerini duyurdu. Bir işçinin, "Ankara'da bu sürecin peşini bırakmamanızı istiyoruz" sözleri üzerine Sunat, "Mayıs'a kadar Ankara'da bu sürecin takipçisi olacağım, söz veriyorum. Bakanlıkla da görüşeceğim" yanıtını verdi.