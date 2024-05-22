Yerel

(TRABZON) - İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Muhammet Erkan, "Milletimizin önüne açtığımız bu kutlu yolda bizimle beraber yürümeye davet ediyorum. İYİ Parti'de cebindeki nüfus cüzdanından rahatsızlık duymayan herkese yer vardır. Küçük olsun benim olsun anlayışı yerine büyük olsun hepimizin olsun, başarılı olsun, iktidar olsun anlayışını benimsiyoruz" dedi.

İYİ Parti'nin yeni il başkanı olarak atanan Muhammet Erkan, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun oluruyla il başkanlığına atandığını belirten Erkan, "Yerel seçimlerde aldığımız kötü sonuç ve ardından yaşanan kurultay süreci ve ilimizde yaşanan istifalar sonucunda bugün ne kadar zor bir görevi devraldığımın farkındayım. Sorumluluğumun bilincindeyim. İnşallah arkadaşlarımızla birlikte kısa sürede bütün zorlukları aşarak, teşkilatlarımızı yeniden kurarak partimizi Trabzon'da yeniden ayağa kaldıracağız ve iktidar yolculuğumuza devam edeceğiz" dedi.

"Trabzon il başkanlığı adeta siyaset okulu gibi faaliyet gösterecektir" diyen Erkan, şöyle konuştu:

"Siyasete yeni yüzler, yeni değerler kazandıracağız. Partimizi büyütmek, toplumun her kesimine açmak temel hedefimizdir. Özellikle gençlerimizi ve kendini genç hisseden bütün Trabzonlu hemşehrilerimi siyaset yapmak için partime davet ediyorum. Milletimizin önüne açtığımız bu kutlu yolda bizimle beraber yürümeye davet ediyorum. İYİ Parti'de cebindeki nüfus cüzdanından rahatsızlık duymayan herkese yer vardır. Küçük olsun benim olsun anlayışı yerine büyük olsun hepimizin olsun, başarılı olsun, iktidar olsun anlayışını benimsiyoruz."