Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, tarımda son 20-25 yıldır hiç görülmeyen sıkıntı yaşandığını vurgulayarak, "Acil önlem gerekiyor ve enflasyonla mücadele konusunda çiftçinin ve tarımsal üretimin kurban edilmemesi gerekir" dedi.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerini ziyaret etti ardından partisinin il örgütü ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada çiftçilerin yaşadığı sorunlara değinen Kayalar, şekerpancarı söküm ve fabrikalara teslim sürecinin devam ettiğini belirtti.

Pancarla ilgili bu sene uygulanan kota ve randevu sisteminde büyük aksaklıklar olduğunu ve kota dışındaki pancarın tarlada kaldığını anlatan Kayalar, "Kotanın üstünde verim varsa onlar tarlada kalıyor. Bunun da tarlada değerlendirilmesi veya satılması mümkün değil. Çünkü pancarın alıcısı tek. Ya devlet fabrikası veya özel fabrikalar dışında pancarın alımı satımı yapılmıyor. Yapılması da mümkün değil. Dolayısıyla da bu tarlada kalıyor. Bunlar Türkiye'de uygulanan tarım politikasının genel yanlışları. Ürün planlamalarının daha önceden çiftçilerle birlikte yapılması lazım" dedi.

"TARIMDAKİ DESTEKLEME POLİTİKASININ YENİDEN ELE ALINMASI GEREKİR"

Tarımda en büyük sorunun desteklemelerle ilgili olduğunun altı çizen Kayalar, çiftçiye verilen desteklemelerin ödemesinin bir yıl sonra yapıldığını kaydetti. Lütfullah Kayalar şöyle konuştu:

"Mesela şu anda diyelim ki tahakkuk eden desteklemeler var. Onlar önümüzdeki sene şubat, mart, haziran, temmuz, ağustos, eylüle kadar çıkacak. Halbuki çiftçi şu anda ekim yaparken desteğe ihtiyacı var. Ekim yaparken destek alamayan borçlanarak ekim yapmak durumunda. O borçlanmanın da artık sonu yok. Ödeyebilme imkanı da yok. Dolayısıyla da bir yıl sonra alacakları desteklerin de çiftçimize hiçbir faydası gözükmüyor. Bu Yerköy olarak da Şefaatli olarak da aslında Türkiye olarak da çiftçinin genel sorunlarından birisi.

Tarım politikalarının ve özellikle tarımdaki destekleme politikasının yeniden ele alınması gerekir. Çiftçi bundan zarar görüyor ama çiftçinin ötesinde ülkemiz zarar görüyor. Şimdi eğer pancar toprakta kalıyorsa, toprakta kalan sadece çiftçi Ahmet'in pancarı değil, ülkenin ürettiği bir ürün toprakta gömülü olarak kalıyor. Bu ülkenin değerinin, ülkenin üretiminin düşmesi ve ülkenin tarım sektöründe geleceğe dair güveninin kalmaması demektir. Ve bu çok tehlikeli bir gelişmedir. Onun için tarımın bütün sektörleri topyekün yeniden ele alınıp, yeniden değerlendirilmek mecburiyetindedir. Son 20-25 yılda bu dönemki kadar, bu yılki kadar sıkıntı hiç görülmemişti. Zaten daha önceki dönemlerden de hiç bahsetmek istemiyorum. Onlarla kıyaslanacak durumda değil. Tarım çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Acil önlem gerekiyor ve bu sadece enflasyonla olan mücadele konusunda çiftçinin ve tarımsal üretimin kurban edilmemesi gerekir. Bu lafı bilerek söylüyorum. Ne demek bu? 3,5 yıldır hiçbir şekilde düşürülemeyen enflasyonla mücadele programı çerçevesinde çiftçinin ürettiği ürünün bedelini sabit tutacaksınız veya o bedeli ürün modelini baskılayacaksınız. Ama çiftçiye, çiftçinin girdileri olarak nitelendirdiğimiz mazottur, gübredir, hayvancılıkta yemdir, bununla ilgili girdi fiyatları serbest olacak. Hükümet tarafından ilgili bakanlıklar tarafından ve özellikle de enflasyonla ilgili Maliye Bakanlığı tarafından çiftçinin ürünü alınması gereken bedelden alınmayacak. Çiftçiyi tamamen bir çıkmazın içerisinde bırakacaksınız. Çıkmazın içinde bırakılan çiftçi değildir. Çıkmazın içinde bırakılan Türkiye'nin tarımdaki geleceğidir ve bunda artık son noktaya gelinmiş durumdadır. Tarım bütün kesimleri de etkiliyor. Esnafın da sıkıntıları fevkalade büyük. Tarımda insanların geliri azalıyorsa o bütün piyasayı etkiliyor. Esnafı da etkiliyor. Esnafla birlikte ekonominin tamamını da etkiliyor. İl ekonomisi anlamında da baktığımız zaman Türkiye ekonomisi anlamında da baktığımız zaman tamamını etkiliyor."

"KİMSEYE BİLGİ VERİLMİYOR"

Fon vurgununa da değinen Kayalar, şunları söyledi:

"Bu fonla ilgili gelişmelerden belki bireysel anlamda en az etkilenen illerden birisi Yozgat'tır. Fon konusu psikolojik olarak da ve bugünkü yönetime güven anlamında da insanlarımızın çok üzerinde durduğu bir konu, çok önem verdiği bir konu. Bunda da bugüne kadar yapılan açıklamalardan, yapılan uygulamalardan hiç kimsenin memnun olmadığını ve burada ne olduğunu da tam bilemediklerini, bu bilmemeden dolayı da rahatsız olduklarını bütün görüştüğümüz hemşerilerimizde tespit ettik. Nitekim zaten Türkiye genelinde de bu fon konusunda şunu çok rahatlıkla söyleyeceğim; Meclis'te olanlar dahil hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Çünkü hiç kimseye hiçbir bilgi verilmiyor."