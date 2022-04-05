İYTE öğrencilerine "Narko Gençlik" farkındalık semineri - Son Dakika
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İYTE öğrencilerine "Narko Gençlik" farkındalık semineri

05.04.2022 23:07
İYTE öğrencilerine "Narko Gençlik" farkındalık semineri

Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Narko Rehberler tarafından, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencilerine "NARKO GENÇLİK" başlıklı farkındalık semineri verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Narko Rehberler tarafından, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencilerine "NARKO GENÇLİK" başlıklı farkındalık semineri verildi.

Yaklaşık 100 üniversite öğrencisinin ve öğretim görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, uyuşturucu madde kullanımının nedenleri ve çok boyutlu zararları üzerinde duruldu. Öğrencilerin merak ettiği sorulara cevaplar verildi. Günümüzün stres koşullarına karşı gençlerimizin zararlı alışkanlıklar edinmemesi amacıyla planlanan seminer UYUMA Aplikasyonunun tanıtımı ve Narko Gençlik broşürlerinin dağıtılması ile son buldu. - İZMİR

İYTE öğrencilerine Narko Gençlik farkındalık semineri
İYTE öğrencilerine Narko Gençlik farkındalık semineri

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, gençlik, Urla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İYTE öğrencilerine 'Narko Gençlik' farkındalık semineri - Son Dakika


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