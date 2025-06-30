İzinsiz Su Kazısına Mahkeme Engel Oldu

Eskişehir'de, köy arazisinde bulunan su kaynağını izinsiz kazı yaparak yetkili kurumlara bilgi vermeden farklı köye götürülmesi sonrasında meradan bulunan hayvanlar susuz kalırken, şikayet üzerine mahkeme, belirtilen kazı alanının üstünü kapatılması ve suyun kesilmesi yönünde karar verdi.

Mihalıççık ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi mezrasında bulunan kaynak suyu, hayvanların sulama noktası olarak kullanılıyordu. Ancak Yayla Mahallesi sakinleri resmi kurumlardan izin almadan bölgede büyük bir kazı gerçekleştirerek, suyu borularla köylerine götürdü. Bir süre sonra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından durum tespit edildi. Olay hakkında Orman Bölge Müdürlüğü ile Yayla Köyü arasında durum yargıya taşındı. İzinsiz kazı yapanlar hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, mahkeme belirtilen kazı alanının üstünü kapatılması ve suyun kesilmesi yönünde karar verdi. Ancak belirtilen alanın hala kapatılmadığı belirtildi.

DSİ Kaymakamlığa yazı yazmasına rağmen çalışma yapılmadı

Belirtilen alanda yapılan kazının kapatılması için DSİ Müdürlüğü tarafından Mihalıççık Kaymakamlığına gönderilen yazıda; "Mahallinde yapılan incelemede orman arazisi içerisindeki sulu dere yatağında, 2 farklı yerde çok büyük tahribat ve kazı yapıldığı görülmüştür. Bu yerlerin her ikisi de orman arazisi içerisinde olup, makinalı çalışma ile dere yatağı içerisinde uzun ve derin kazı yapılarak çukurlar oluşturulmuştur. Tabandan çıkan ve biriken su borular içerisine alınarak, Yayla Mahallesinin, eski su hattının maslak rögarlarına bağlanarak su miktarı arttırılmıştır. Müdahale öncesi bölgede hayvancılıkla uğraşan Karaçam Mahalle sakinleri hayvanların bu dere yatağından suladıklarını ifade etmektedirler. Arazide hayvan sulamak için bu sulardan başka kaynak ve çeşme bulunmamaktadır. Kurumumuzda Yayla Mahallesi Muhtarlığına su kullanım izni verilmediği bilinmektedir. Kurumumuzun ve arazinin mülkiyet sahibi olan Orman İşletmesince izin alınmadığı anlaşılmıştır. İzinsiz yapılan kazıların, can ve mal güvenliğini tehdit etmemesi için ivedilikle kapatılması zorunludur" ifadeleri yer aldı.

"Yetkililer karara uymayarak, suç işliyor"

Kazı alanının kapatılma kararı olmasına rağmen, yetkililerin suç işleyerek kapatma işlemini gerçekleştirmediğini iddia eden Karaçam Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldız, "Bir senedir izinsiz suyumuzu kullanıyorlar. Biz bu kuyu açıldıktan 3 veya 4 gün sonra fark ettik. Devlet Su İşleri kapatılsın diye karar aldı, Mihalıççık Orman İşletmesi Müdürlüğü'nden ekipler 2 defa kapatmaya geldi. Fakat kapatmadan geri döndüler. Mahkeme kapatılması konusunda karar vermiş, bunu da biliyoruz. Biz mahallemizde hayvanlarımızı sulamıyoruz. Bu durumdan rahatsızız. Bu kararlara rağmen yetkililer kapatmayarak, 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Karara Uymama' suçunu işliyorlar. Bu sorunun biran önce düzeltilmesini istiyoruz. Aksi halde görevini yapmayan yetkililer hakkında yasal yola başvuracağız" dedi. - ESKİŞEHİR