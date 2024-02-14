İZMEK Kursiyerlerine Uyuşturucuyla Mücadele Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika
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İZMEK Kursiyerlerine Uyuşturucuyla Mücadele Farkındalık Eğitimi Verildi

İZMEK Kursiyerlerine Uyuşturucuyla Mücadele Farkındalık Eğitimi Verildi

İzmit Belediyesi, İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile İZMEK kursiyerlerine, 'Uyuşturucuyla Mücadele Farkındalık Eğitimi' verildi. Eğitimde uyuşturucu ile mücadelede önemli konular hakkında bilgi verildi.

14.02.2024 12:53  Güncelleme: 12:57
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İzmit Belediyesi, İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile İZMEK kursiyerlerine, "Uyuşturucuyla Mücadele Farkındalık Eğitimi" verildi.

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren İZMEK, her yıl binlerce kişiye ulaşmaya devam ediyor. Birçok branşta verilen hizmetlerin yanı sıra zaman zaman kursiyerlerde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler de veriliyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile kursiyerlere Uyuşturucuyla Mücadele Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Belsa Plaza B Blok'ta gerçekleşen eğitimde uyuşturucu ile mücadelede önemli bir unsur olan maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesine, gençlerin uyuşturucu maddeler ile temas yollarının ortadan kaldırılmasına ve bu maddelerin satışını sağlayanların tespit edilerek yakalanması amacıyla icra edilen faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Kaynak: ANKA

İzmit Belediyesi, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İZMEK Kursiyerlerine Uyuşturucuyla Mücadele Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika

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