İzmir Aliağa\'da din görevlisi 1 yıllık emekli maaşını TSKGV\'ye bağışladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı. Fatih Camii İmam Hatibi Gazali Ateş, 1 yıllık emekli maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladığını açıkladı.

Aliapark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, vaizler, din görevlileri ve emekli din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda toplumsal dayanışma ve milli birlik mesajları öne çıktı.

"Camiler birliğimizin ve kardeşliğimizin merkezidir"

Haftanın anlam ve önemine ilişkin açılış konuşmasını yapan Aliağa Müftüsü Ali Saim Doğru, Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl 1-7 Ekim tarihlerini Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak idrak ettiğini belirterek, din hizmetlerinin yürütülmesinde görevlilerin üstlendiği kritik role dikkati çekti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise camilerin toplumsal dayanışmadaki yerine vurgu yaparak, "Camilerimiz sadece ibadet yeri değil; birliğimizin, kardeşliğimizin ve toplumsal dayanışmamızın merkezidir. İnsanlarımıza rehberlik eden din görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Devlet ve millet adına teşekkür plaketi

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de konuşmasında topluma rehberlik eden din görevlilerinin önemine vurgu yaptı. Kaymakam Güney, TSKGV Aliağa Fahri Tanıtım Kurulu Başkanlığı kapsamında vakıf bünyesinde görevlendirilen Fatih Camii İmam Hatibi Gazali Ateş'e, gerçekleştirdiği anlamlı bağış dolayısıyla devlet ve millet adına teşekkür plaketi takdim etti.

"Ordumuz varsa biz varız, 1 yılım devletime feda olsun"

Plaket töreninde konuşan din görevlisi Gazali Ateş, 1980 yılında göreve başladığını, 6 yılı yurt dışı olmak üzere 41 yıl Aliağa'da hizmet verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Devletimiz beni okuttu, 48 yıl boyunca maaşımı verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ordumuz milletimizin göz bebeği, peygamber ocağıdır. Ordumuz varsa biz varız, ordumuz yoksa biz yokuz. Devletsiz bir millet yıkılmaya mahkumdur. Düşündüm; herkes devletten bir şey bekliyor ama 'Acaba ben devletime ne yaptım?' diye düşünmemiz lazım. Almanların 1940'lı yıllarda mesailerinden sonra devletleri için fazladan çalışarak ülkelerini ayağa kaldırdıklarını duymuştum. Ben de 48 sene devletimden maaş aldım, 1 yıllık emekli maaşım devletime ve orduma feda olsun diyerek TSKGV'ye bağışladım."

Program, katılımcılara yapılan ikramların ardından sona erdi.