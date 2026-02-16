İzmir Barajları Yağışlarla Doldu - Son Dakika
İzmir Barajları Yağışlarla Doldu

16.02.2026 10:16
İzmir'deki barajların doluluk oranı sağanak yağışlarla artarak geçmiş yıl değerlerini geçti.

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - İzmir'de art arda gelen sağanak yağışlar, kentin içme suyunun yarısını karşılayan ve aktif doluluğu yüzde 1'in altına düşen Tahtalı Barajı'nda su seviyesini iki katına çıkardı. Barajın geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 14,70 olan olan aktif doluluk oranı yüzde 30,03'e yükseldi.

İzmir'de uzun süredir devam eden yağışlar, küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle kentteki barajlarda yaşanan kuraklığın önüne geçti. Yılın ilk 44 gününde aldığı yağış miktarı, metrekareye 436,3 kilogram olurken doluluk oranı yüzde 1'in dahi altına düşen barajlardaki doluluk oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemini geçti.

İzmir'e su temininde en önemli barajlardan olan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı, yüzde 30,03'e yükseldi. Barajın geçtiğimiz yıl aynı tarihteki doluluk oranı yüzde 14,70'ti. Barajdaki kullanılabilir su oranı 86 milyon 205 bin metreküp oldu.

Kentin içme suyu kaynaklarından bir diğer olan Balçova Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 76'ya yükseldi. Barajın geçtiğimiz yıl doluluk oranı ise yüzde 35,95'ti.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 27,25 olan Ürkmez Barajı'nın aktif doluluk oranı, yüzde 76,36'ya çıktı.

Manisa ilinde, Gördes Çayı üzerinde, bölgedeki arazileri sulama ve İzmir'e içme suyu temini amacıyla kurulan Gördes Barajı'nın geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 6,14 olan aktif doluluk oranı, 16,52'ye yükseldi.

İzmir'in turistik ilçelerinden Çeşme'ye su sağlayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın geçtiğimiz yıl yüzde 20,66 olan aktif doluluk oranı, yağışların ardından yüzde 55,44 oranına ulaştı.

Kaynak: ANKA

