İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Çalışma Bakanına Borçlarımızın Ödenmesiyle İlgili Uygun Bir Yapılandırma Beklediğimizi Söyledim"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmesine ilişkin olarak, "Genel olarak kurumun mali yapısını düzeltmek için yoğun çaba gösterdiğimizi, borçlarımızın ödenmesiyle ilgili de uygun bir yapılandırma beklediğimizi söyledim. O da bu konuyu değerlendireceklerini söyledi. Olumlu havada geçen bir görüşme oldu" ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen CHP Ege Yerel Medya Buluşması'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, Menemen Belediye Başkanı AK Partili Aydın Pehlivan'ın Ulukent Kütüphanesi'nin devriyle ilgili açıklamasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Ulukent hızlı büyüyen gelişen bölgelerimizden birisi. Oradaki bir kütüphane yatırımına destek olmak gerekirse tamamen üzerimize almak bizim için zor bir şey değil. Yapmayı çok isterim. Yeter ki Menemen Belediyesi bizden bunu istesin. Böyle bir başvuruları olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmesine ilişkin ise Tugay, "Genel olarak kurumun mali yapısını düzeltmek için yoğun çaba gösterdiğimizi, borçlarımızın ödenmesiyle ilgili de uygun bir yapılandırma beklediğimizi söyledim. O da bu konuyu değerlendireceklerini söyledi. Olumlu havada geçen bir görüşme oldu. Zaten Çalışma Bakanımız aslında İzmir kökenli birisi kendisi. İzmir'de yaşamış, çocukluğu gençliği İzmir'de geçmiş bizim hemşerimiz aynı zamanda. O anlamda da İzmir'i iyi tanıyan bir Çalışma Bakanı. Çok nazik karşıladı. Çok teşekkür ediyorum kendisine" ifadesini kullandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın, kendisine yönelik açıklamalarına ilişkin ise Tugay, "Kendisiyle birebir pek çok görüşmemiz oldu. Sonuçta 21,5 aydır görevdeyiz. Yani ben büyükşehirdeyim o da Karşıyaka'da. En başından kendisine SGK ve vergiyle ilgili bir borç yükü olduğunu ama o söylenen rakamlardan çok daha az bir rakam olduğunu söyledim. Zaten borç diye telaffuz edilen daha çok vergi ve SGK borcuydu. Onu da şöyle görmek lazım; ben başladığımda zaten Karşıyaka Belediyesi ciddi bir borç yükü altındaydı. Onun ötesinde pandemi dönemi yaşadık. Bir buçuk sene kadar gelirler dibe vurdu. Gerçekten ciddi saçlandık. Arkasından bir İzmir depremi yaşadık ve arkasından da büyük bir ekonomik kriz yaşandı. Bunların üst üste geldiği bir dönemde ben başladığıma göre daha iyi durumda bıraktığımı biliyorum belediye. Tabii kendisine pek çok kez diğer ilçe belediyelerimizle de olduğu gibi yardımcı olmaya hazır olduğumu söyledim ama o konuda beklediğimiz işbirliğini göremedik kendisinden" dedi.

Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal'ın Yamanlar çöp tesisi projesine ilişkin açıklamlarına dair ise şunları kaydetti:

"Çöp ve bertaraf konusu Büyükşehir'in yetkili olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile muhatap olduğu bir konu. O çerçevede 'ben burada isterim, istemem' gibi bir yorumu yapması doğru değil. Çünkü herkesin kendi işini yapması çerçevesine bakmamız lazım. Onların görevi sokaklardan çöpleri toparlamak. Orada biriken çöplerin olmaması lazım. Bizim görevimiz de o çöplerin bertarafı için tesisler kurmak. Biz o planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla beraber yapıyoruz, çalışıyoruz. Adım adım ilerliyor."