İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından kadınların adalete erişimini güçlendirecek proje

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilk kez hayata geçirilen 'Mağdur Kadınlara Yönelik Hukuki Okuryazarlık Eğitimi Projesi'nin açılış programı, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın açılış konuşmasını yaptığı programa; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hukuk Müşaviri Emine Oktay, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasemin Kalkancı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof. Dr. Nilgün Nurhan Kara, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, KAÇOK Derneği, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile adliye personeli katıldı.

"Bir hakkın varlığını bilmek, o hakkı kullanabilmenin ilk adımıdır"

Açılış konuşmasında adalete erişimin ve hukuki farkındalığın önemine dikkat çeken Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, 2025 ve 2026 yılı karşılaştırmalı verilerine göre kadına yönelik tehdit olaylarında yüzde 20,2, kasten yaralama olaylarında ise yüzde 19,4 oranında azalma kaydedildiğini belirtti. Ayrıca ısrarlı takip suçu kapsamında bin 495 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, 127 yükümlünün elektronik kelepçeyle takip edildiğini ifade etti.

3 ayda 150 kadına hukuki eğitim

Proje kapsamında üç ay boyunca toplam 150 kadına temel haklar, hukuki başvuru yolları, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirler ile mağdurlara sunulan destek mekanizmaları hakkında eğitim verilecek. 'Adalet, yalnızca hakların korunması değil, o haklara ulaşabilmenin de güvencesidir' anlayışıyla yürütülen proje, kadınların hukuki farkındalığını artırmayı, hak arama bilincini güçlendirmeyi ve adalete erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.