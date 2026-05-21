İzmir\'de 157 Suçlu Gözaltına Alındı

(İZMİR) - İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 157 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. İl merkezi ve ilçelerde görev yapan 185 personelin katılımıyla 20 Mayıs'ta saat 04.30'dan itibaren 24 saat esasıyla 96 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında; "hırsızlık, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz ve istismar, silahla tehdit, şantaj, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, güveni kötüye kullanma, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi çeşitli suçlardan aranan 157 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin adli mercilere teslim edildiği bildirildi.