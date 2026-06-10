İzmir'de Asayiş Operasyonu: 156 Gözaltı, 71 Tutuklama

(İZMİR) - İzmir'de 1-7 Haziran günleri arasında yürütülen asayiş uygulamalarında 156 aranan kişi yakalanırken, çeşitli suçlardan işlem yapılan 71 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 584,96 gram narkotik madde ile 8 bin 391 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 7 motosiklet bulundu.

Çalışmalar kapsamında 22 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan, 142 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ekiplerin yürüttüğü uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 156 kişi yakalanırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 71'i tutuklandı.