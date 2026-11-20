İzmir'de ÇHD İzmir Şubesi üyelerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir merkezli operasyonda 17 Kasım'da gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında ÇHD İzmir Şubesi yönetici ve üyeleri de bulunuyordu; tutuklananlar Veysi Çetin, Erdoğan Akdoğdu, Yemen Cankan ve Bahattin Özdemir oldu.
(İZMİR) - İzmir merkezli operasyon kapsamında 17 Kasım'da gözaltına alınan, aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi yöneticileri ve üyelerinin de bulunduğu 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ÇHD İzmir Şube Sekreteri Veysi Çetin, Erdoğan Akdoğdu, Yemen Cankan ve Bahattin Özdemir, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: ANKA
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