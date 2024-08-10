İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nden de işçi kıyımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nden de işçi kıyımı

İzmir\'de Karşıyaka Belediyesi\'nden de işçi kıyımı

İzmir'in Kemalpaşa ve Çiğli belediyelerinin ardından Karşıyaka Belediyesi de 93 emekçiyi işten çıkardı. İşçiler, kısa mesaj yoluyla işlerinden olduklarını öğrenerek belediye önünde eylem yaptı.

10.08.2024 16:03  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, Kemalpaşa ve Çiğli belediyelerinin ardından bir işçi kıyımı da Karşıyaka Belediyesinden geldi. Belediye tarafından aralarında 20 yıllık personellerin de olduğu toplamda 93 emekçinin işten çıkarıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa ve Çiğli belediyeleri, kısa mesaj yoluyla emekçileri işten çıkarmıştı. Kemalpaşa Belediyesinde 127 işçi, Çiğli Belediyesinde ise 147 işçi, iş haklarının sona erdirilmesiyle işsiz kalmanın şokunu yaşamış, ardından bir araya gelen işçiler belediyelerin önünde eylem yapmıştı.

Kısa mesajla işlerinden oldular

Kentte, emekçilerin işsiz kalması tepkiyle karşılanırken, bir emekçi kıyımı da Karşıyaka Belediyesinde meydana geldi. Belediye tarafından, Karşıyaka Kent A.Ş., bünyesinde görevli aralarında 20 yıllık personellerin de olduğu toplamda 93 emekçi, dün, cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj ile işten çıkarıldı. İş haklarının sona erdirildiğini öğrenen işçiler ise belediye önünde toplanarak eylem yaptı.

Öte yandan, İzmir'in çeşitli belediyelerinden işten çıkarılan tüm işçilerin pazartesi günü bir araya gelerek Karşıyaka Belediyesi önünde büyük bir eylem başlatacakları öne sürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Emekçi, Çiğli, izmir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nden de işçi kıyımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:42 Mauro Icardi’den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri Mauro Icardi'den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
23:02 Aynı iş yerine ikinci saldırı Önce “Çekilin“ diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce "Çekilin" diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
22:37 Mutlaka görmeniz lazım Süper Lig’de yeni sezonun ilk golü Hatayspor’dan Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 17:32:08. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nden de işçi kıyımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement