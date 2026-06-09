İzmir'de Kumar ve Bahis Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Kumar ve Bahis Operasyonu

09.06.2026 11:30
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İzmir'de yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine ait gelirlerin aklanması iddiasıyla operasyon yapıldı.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasına ilişkin eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık tarafından "1072 Sayılı Kanuna Aykırılık" ile "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçunu işledikleri öne sürülen 10 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Kararlar doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Yerel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Kumar ve Bahis Operasyonu - Son Dakika

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