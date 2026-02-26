İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 23 Gözaltı

(İZMİR) – İzmir'de, liderliğini S.B'nin yaptığı öne sürülen suç örgütü ile örgüte silah temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyonda 23 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, nitelikli yağma ve tefecilik suçlarını işledikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Liderliğini S.B'nin yaptığı belirtilen suç örgütü ile örgüte silah temin ettiği iddia edilen A.G. ve beraberindeki şüphelilere yönelik İzmir merkezli olmak üzere 3 ilde 25 örgüt mensubuna yönelik toplam 36 adrese helikopter destekli eş zamanlı iki operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, suç örgütü lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 193 tabanca, 3 av tüfeği, 1 balistik çelik yelek ve 3 senet ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen finansal incelemelerde ise şüphelilerin yaklaşık 1 milyar liralık para hareketinin bulunduğu tespit edildi. Suç faaliyetleri kapsamında elde edildiği değerlendirilen 2 araca ve 10 taşınmaza el konuldu.