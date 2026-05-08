İzmir'de Yelkenli Tekne Operasyonu

(İZMİR) - İzmir merkezli narkotik operasyonunda, Ayvalık açıklarında durdurulan yelkenli teknede 158 kilo 664 gram esrar-skank ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı narkotik operasyonunda, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir yelkenli tekneye Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında operasyon düzenlendi. Sahil Güvenlik unsurlarının da destek verdiği operasyonda toplam 158 kilo 664 gram esrar-skank maddesi ele geçirilirken, 8 şüpheli tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.