İzmir'den Fethiye'ye Tatile Gelen Çiftlerden Su Altında Evlilik Teklifi - Son Dakika
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İzmir'den Fethiye'ye Tatile Gelen Çiftlerden Su Altında Evlilik Teklifi

İzmir'den Fethiye'ye tatile gelen İlker Kaba ve Mehmet Şahin, kız arkadaşlarına su altında evlilik teklifi yapmak için dalış okulu işleten Önder Diktaş'a başvurdu. Denizde romantik bir sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulunan çiftlerin anları su altı kamerasıyla kaydedildi.

08.07.2024 15:49
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İzmir'den Fethiye'ye tatile gelen tatile 2 kişi kız arkadaşlarına su altında evlilik teklifinde bulundular.

İzmir'den kız arkadaşları tekniker Kübra Kurt ve yüzme antrenörü Nazlı Basakbaskın ile Fethiye'ye tatile gelen esnaf İlker Kaba ile işletmeci Mehmet Şahin, su altında evlilik teklifi yapmak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a başvurdu. Tekneyle Dalyan Koyu'na açılan çiftler, dalış kıyafetleri giyerek eğitmenlerle dalış gerçekleştirdiler. İlker Kaba ile Mehmet Şahin, denizde romantik bir sürpriz yaparak kız arkadaşlarına evlilik teklif ettiler. 'Benimle Evlenir Misin?' pankartlarını ve yüzükleri gören Kübra Kurt ve Nazlı Basakbaskın, evlilik teklifine şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kızlar sevinçle teklifleri kabul ederken, rengarenk balıklar arasında erkek arkadaşlarına sarıldılar. Su altında gerçekleşen evlilik teklifi anları, su altı kamerasıyla kaydedildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'den Fethiye'ye Tatile Gelen Çiftlerden Su Altında Evlilik Teklifi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'den Fethiye'ye Tatile Gelen Çiftlerden Su Altında Evlilik Teklifi - Son Dakika
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