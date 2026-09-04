İzmir elektrik çarpması davasında sanıklara verilen adli kontrol tedbirleri kaldırıldı - Son Dakika
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İzmir elektrik çarpması davasında sanıklara verilen adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

İzmir elektrik çarpması davasında sanıklara verilen adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
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İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz ile ilgili davanın istinaf incelemesinde, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme, bilirkişi raporuna itirazlar için ek süre tanıdı ve duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(İZMİR) - İzmir'de sağanak sırasında sokakta elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay ile Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybetmesine ilişkin davanın istinaf incelemesinde, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.

İzmir'de sağanak sırasında sokakta elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybetmesine ilişkin davanın istinaf incelemesine devam edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesindeki duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, İTÜ ve ODTÜ'den uzman öğretim üyelerinden oluşturulan 5 kişilik heyet tarafından hazırlanan üçüncü bilirkişi raporuna ilişkin tarafların beyanları alındı.

Sanıklar ve avukatları, bilirkişi raporundaki lehlerine olan değerlendirmelere katıldıklarını, aleyhlerine olan değerlendirmeleri ise kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Bazı sanıklar ve avukatları ise raporda eksiklik ve hataların bulunduğunu, bilirkişilerin görevlerini eksik yerine getirdiğini, raporun üstün körü hazırlandığını savunarak dosyanın "bilirkişi raporu çöplüğüne döndüğünü" öne sürdü.

Yeni bilirkişi raporu alınmasını isteyen bazı sanıklar, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde de bulundu.

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise bilirkişi raporundaki aleyhe değerlendirmeleri kabul etmediklerini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için sanık müdafilerine süre verilmesini ve haklarında adli kontrol tedbiri bulunan sanıkların bu tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve taraflara bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmaları için ek süre verilmesine karar verdi.

Duruşma, 9 Ekim'e bırakıldı.

ÜÇÜNCÜ BİLİRKİŞİ RAPORU

Dosyaya sunulan üçüncü bilirkişi raporunda, olayın 2015'ten 2024'e kadar altyapı, yapım, kontrol ve müdahale süreçlerindeki eksikliklerin birlikte etkisiyle meydana geldiği belirtildi.

Raporda, elektrik kablosunun yeterli derinlik ve mekanik koruma koşullarının sağlanmadan döşendiği, olay öncesindeki arıza onarımında ise riskin kalıcı olarak giderilmediği kaydedildi.

Bilirkişi heyeti, sanıklardan Doğan Kılıç ile GDZ Elektrik çalışanları Fırat Akbay ve Mesut Türkan'ı "asli-ağır kusurlu" bulurken, diğer bazı sanıkları "asli-ikincil", "tali-kuvvetli" ve "tali-zayıf kusurlu" olarak değerlendirdi. Bazı sanıklara ise kusur atfedilmedi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz 2024'te sağanak sırasında suyla dolan yoldan geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz (23) ile ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay (44), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin 42 kişi hakkında "taksirle öldürme" suçundan dava açılmış, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları vermiş, 9 sanığı beraat ettirmişti.

İstinaf başvurularını inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükümlerini kaldırarak bazı sanıklar yönünden yeniden yargılama kararı vermiş ve kusur durumlarının belirlenmesi için dosyayı 5 kişilik bilirkişi heyetine göndermişti.

Daha önceki duruşmada verilen kararla davada tutuklu sanık kalmamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir elektrik çarpması davasında sanıklara verilen adli kontrol tedbirleri kaldırıldı - Son Dakika

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