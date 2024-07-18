İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını sürüyor - Son Dakika
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Yerel

İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını sürüyor

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İzmir'in Bergama ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 6 uçak, 9 helikopter ve diğer ekipmanlarla müdahale ediliyor.

18.07.2024 10:30
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(İZMİR)- İzmir'in Bergama ilçesinde dün çıkan orman yangını sürüyor. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde dün saat 15.13'de henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. 18 saattir devam eden yangına 6 uçak, 9 helikopter ile müdahale ediliyor. Ayrıca 29 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İzmir\'in Bergama ilçesinde orman yangını sürüyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını sürüyor - Son Dakika

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