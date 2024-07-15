İzmir Menderes'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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İzmir Menderes'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler, arazözler, su ikmal araçları ve dozerler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

15.07.2024 18:43
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(İZMİR) – İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 15.57'de çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü saat 16.03'te ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangına karşı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter 7 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir Menderes\'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Kaynak: ANKA

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