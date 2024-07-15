İzmir Menderes\'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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(İZMİR) – İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 15.57'de çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü saat 16.03'te ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangına karşı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter 7 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.