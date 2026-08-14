İzmir Otogarı’nda yol haritası belli oldu - Son Dakika
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İzmir Otogarı’nda yol haritası belli oldu

İzmir Otogarı’nda yol haritası belli oldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Otogarı'nın işletmesini 5 yıl süreyle İZELMAN, GRAND PLAZA ve İZULAŞ'a devretti. Gelirin yüzde 30'u belediyeye aktarılacak. 30 Ağustos'ta toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak, servis ücretlerine ise yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hukuk mücadelesini kazanmasının ardından İzmir Otogarı'nın işletme modelini netleştirdi. Otogarın otoparklarını İZELMAN, ticari alanlarını GRAND PLAZA, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım kapsamındaki işletmecilik faaliyetlerini ise İZULAŞ beş yıl süreyle yürütecek. İşletme gelirlerinin yüzde 30'u Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yönetiminde yapıldı. Toplantıda İzmir Otogarı'nın işletme modeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda uygulanacak ulaşım indirimi ile okul ve personel servis ücretlerine yönelik yeni tarife görüşüldü.

Otogarın işletme modeli netleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Otogarı'na ilişkin hukuk mücadelesinin sonuçlanmasının ardından, otogarın bundan sonraki işletme modeli de belli oldu. İzmir 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, otogarın işletmeci tarafından tahliye edilmesine ilişkin işlemlerin durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararını, Yargıtay incelemesinin ardından kaldırmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edilen karara göre, İzmir Otogarı bünyesindeki otoparkların işletmesi İZELMAN'a, kafe, kafeterya, lokanta, çay bahçesi, büfe ve benzeri ticari alanların işletmesi GRAND PLAZA'ya, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım hizmetleri kapsamındaki işletmecilik faaliyetleri ise İZULAŞ'a beş yıl süreyle verilecek. İşletme faaliyetlerinden elde edilen gelirin yüzde 30'u İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ise yapılacak protokollerle belirlenecek.

30 Ağustos'ta ulaşıma yüzde 50 indirim

Meclis toplantısında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşımda uygulanacak indirim de karara bağlandı. Buna göre ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro ve İzmir Tramvayı'nda yüzde 50 indirimli ulaşım hizmeti sunulacak.

Servis ücretlerinde yeni tarife

Mecliste okul ve personel servis taşımacılığı ücret tarifeleri de görüşüldü. Okul servis araçları ile personel servis araçlarında uygulanacak ücret tarifeleri yaklaşık yüzde 20 artırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki personel servis taşımacılığı ücret tarifesi 1 Eylül'den itibaren uygulanacak. Okul servis taşımacılığı ücret tarifesi ise 2026-2027 eğitim-öğretim yılında geçerli olacak. Güncel servis ücretlerine https://tuhim.izmir.bel.tr/ adresindeki "Fiyat Tarifeleri" bölümünden ulaşılabilecek. Veliler ayrıca öğrencilerin servis ücretlerini, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen (https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr) servis ücret hesaplama uygulaması üzerinden hesaplayabilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Otogarı’nda yol haritası belli oldu - Son Dakika

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