İzmir Seferihisar'da uyuşturucu operasyonunda 563 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir Seferihisar'da uyuşturucu operasyonunda 563 sentetik hap ele geçirildi

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İzmir Seferihisar\'da uyuşturucu operasyonunda 563 sentetik hap ele geçirildi
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İzmir Seferihisar'da jandarmanın 3 Ekim'de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda toplam 563 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 563 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 3 Ekim'de Seferihisar ilçesi Bengiler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan E.D, Y.Y. ve A.E.Y'nin üst aramalarında metamfetamin olduğu değerlendirilen 23 sentetik hap ele geçirildi. Bunun üzerine alınan arama emri doğrultusunda şüpheli E.D'ye ait iş yerinde yapılan aramada 540 sentetik hap daha bulundu. Operasyonda toplam 563 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
SeferihisarTutuklama3. SayfaGüvenlikGüncelİzmirYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Seferihisar'da uyuşturucu operasyonunda 563 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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