İzmir ve Aliağa\'nın tanınmış gazetecisi Erdal Çarboğa hayatını kaybetti

İzmir ve Aliağa'nın tanınmış gazetecilerinden Erdal Çarboğa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları bulunan tanınmış gazeteci Erdal Çarboğa (69), gece saatlerinde ağırlaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Çarboğa, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazeteci Erdal Çarboğa'nın ölümü, basın camiasını derinden üzdü. Usta gazeteci, bugün ikindi namazını müteakip Aliağa Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğunu uğurlanacak. - İZMİR