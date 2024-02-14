İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Camii Cemaatiyle Kahvaltı Yaptı

Yerel

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün sabah namazının ardından Selvili Camii cemaatini ziyaret etti.

Her sabah duraklarda işçi ve esnaf ziyaretleri yapan, sabahın ilk ışıklarında camii cemaatleriyle bir araya gelen Başkan Hürriyet, bugün Selvili Camii'nde sabah namazı sonrası cemaatle kahvaltı yaparak sohbet etti, talepleri dinledi.

Hürriyet, bölge esnafını ve işe gitmek için servis bekleyen işçileri de ziyaret ederek, simit ikram etti.