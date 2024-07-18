İzmit Belediyesi Lavanta Bahçesinde Özel Çocuklarla Hasat Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Lavanta Bahçesinde Özel Çocuklarla Hasat Etkinliği Düzenledi

İzmit Belediyesi Lavanta Bahçesinde Özel Çocuklarla Hasat Etkinliği Düzenledi

İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi'nde bulunan lavanta bahçesinde özel çocuklar ve ailelerinin katılımıyla hasat etkinliği düzenledi. Etkinlikte, katılımcılar lavanta hasadının keyfini çıkarırken doğayla iç içe bir gün geçirdi.

18.07.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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İzmit Belediyesinin Durhasan Mahallesi'nde bulunan lavanta bahçesinde gerçekleştirilen hasat etkinliğinde, özel çocuklar ve aileleri keyifli ve unutulmaz gün geçirdi.

İzmit Belediyesinin Durhasan Mahallesi'nde bulunan lavanta bahçesinin hasadı, özel çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Sosyal Destek Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş ile Yaşama Destek Evi, Otizm Spor ve Yaşam Evi ile Kısa Mola Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler ve aileleri katıldı.

Bu anlamlı etkinlikte, özel çocuklar ve aileleri hem lavanta hasadının keyfini çıkardı hem de doğayla iç içe bir gün geçirme fırsatı buldu. Lavanta tarlasında neşe dolu anlar yaşayan katılımcılar, güzel havanın ve doğanın tadını çıkardı. Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha fazla katılım sağlamalarına ve moral bulmalarına katkı sunan etkinlikten dolayı aileler teşekkürlerini iletti.

Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş, "Lavanta bahçemizde bu yıl hasat etkinliğimiz özel çocuklarımızla yapmak istedik. Bu bahçeden elde edilen lavantalarımız Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğüyle hediyelik ve lavanta yağı şeklinde hazırlanıyor. Ayrıca hasat etkinlikleriyle vatandaşlarımız da lavanta toplayabiliyor. Vatandaşlarımızı doğa ve köy hayatıyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, "Bugün burada Yaşama Destek Evi, Otizm Spor ve Yaşam Evi ile Kısa Mola Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli bireylerimiz ve aileleriyle birlikteyiz. Gerçekten çok güzel bir bahçe. Çocuklarımız da ailelerimiz de çok mutlular. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile böylesine kıymetli bir iş yaptığımız için biz de çok memnunuz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Lavanta Bahçesinde Özel Çocuklarla Hasat Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Lavanta Bahçesinde Özel Çocuklarla Hasat Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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