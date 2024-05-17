İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı Kurban Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı Kurban Bayramı'na hazırlanıyor

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı Kurban Bayramı\'na hazırlanıyor

İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı'nı Kurban Bayramı'na hazırlıyor. Pazarda temizlik ve sağlık koşulları en üst seviyede tutulacak.

17.05.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
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İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nı Kurban Bayramı'na hazırlıyor.

Modern Hayvan Pazarı, hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeye bu Kurban Bayramı'nda da devam edecek. Temizlik ve sağlık koşullarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı'nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Süreçle ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, "Bu sene de çeşitli illerden kurbanlık hayvan satıcıları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Artık son aşamaya geldik. Alanımızda bakım işlemleri yapıyoruz. İnşallah bu sene de Modern Hayvan Pazarı'nda halkımıza en iyi hizmeti vereceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı Kurban Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika

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