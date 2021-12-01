Üye Girişi
İzmit Belediyesi'nin personelleri bowling turnuvasında buluştu - Son Dakika

İzmit Belediyesi'nin personelleri bowling turnuvasında buluştu

01.12.2021 14:16
İzmit Belediyesi'nin personelleri bowling turnuvasında buluştu

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü belediye personelini düzenlediği bowling turnuvasında bir araya getirdi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü belediye personelini düzenlediği bowling turnuvasında bir araya getirdi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde bowling turnuvası düzenledi. 37 takımının kıyasıya mücadele ettiği bowling turnuvası saat 18.00 ile 23.00 arası devam etti. Turnuvada 'Son Şampiyon' isimli zabıta müdürlüğünün takımı birinci oldu. Şampiyon takım kupa ve madalyalarını, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa'nın elinden aldı. Programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut da katıldı. Turnuvada ikinci, zabıta müdürlüğünün diğer takımı 'Buraya Kadar', üçüncü ise Spor İşleri Müdürlüğünün takımı 'Crew' oldu. Dereceye giren ekiplere hediye çeki, madalya ve kupa verildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi'nin personelleri bowling turnuvasında buluştu
İzmit Belediyesi'nin personelleri bowling turnuvasında buluştu
İzmit Belediyesi'nin personelleri bowling turnuvasında buluştu

İzmit Belediyesi, Şampiyon, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi'nin personelleri bowling turnuvasında buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi 15:19 Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı! 15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı! Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber 15:12 Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda 14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz

Son Dakika Haberleri
15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!
15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!
15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi
15:11 Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber
14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi
14:50 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
14:48 Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!
14:47 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti
14:47 Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!
14:46 İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor         
15:20
Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!         
15:19
Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi         
15:17
Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi         
15:10
Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi         
14:52
Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman         
14:39
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum         
11:36
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 15:24:03. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi'nin personelleri bowling turnuvasında buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement