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İzmit Belediyesi Şehir Hastanesi yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurdu - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Şehir Hastanesi yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurdu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tavşantepe Mahalle sakinlerinin taleplerini dinledikten sonra harekete geçerek Şehir Hastanesi yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurdu. İzmit Belediyesi daha önce de elektrik altyapısı olmayan noktalara güneş enerjisi ile aydınlatma sağlamıştı.

İzmit Belediyesi Şehir Hastanesi yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurdu
13.01.2024 - 16:26,
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçen hafta Tavşantepe Mahalle sakinleri ile buluşmuş ve taleplerini dinlemişti. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına harekete geçen İzmit Belediyesi, Şehir Hastanesi yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurdu.

Geçen hafta Tavşantepe Ulu Camii cemaatiyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, taleplere hızlıca karşılık verdi. Bölge sakinlerinin Şehir Hastanesine ulaşmak için kullandığı toprak yolda iyileştirme çalışması yapan İzmit Belediyesi, son olarak aydınlatma sorununu da ortadan kaldırdı.

Daha önce de elektrik altyapı hattının olmadığı birçok noktayı güneş enerjisi ile aydınlatan İzmit Belediyesi, Şehir Hastanesi'ne giden karanlık yolu da aydınlatarak bölge halkının mağduriyetini giderdi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla güneş enerjili aydınlatma direklerinin montajı yapıldı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Şehir Hastanesi yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurdu - Son Dakika


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