İzmit Belediyesi Tarlalarında Üretilen Lavantalarla Kadınlar Workshoplara Yoğun İlgi Gösteriyor

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İzmit Belediyesinin kendi tarlalarında ürettiği lavantalarla düzenlediği workshoplara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, lavanta bahçelerinde yetiştirdiği lavantaların hasadını gerçekleştirdi. Hem kokusu hem de görüntüsüyle ilgi gören lavantalar, bu kez Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde vatandaşların kendi dokunuşlarıyla lavanta buketlerine dönüşüyor. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen workshoplara özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Lavanta buketi hazırlayan kadınlar ayrıca sosyalleşme imkanı da buluyor. - KOCAELİ