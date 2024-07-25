İzmit Belediyesi Tarlalarında Üretilen Lavantalarla Kadınlar Workshoplara Yoğun İlgi Gösteriyor - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Tarlalarında Üretilen Lavantalarla Kadınlar Workshoplara Yoğun İlgi Gösteriyor

İzmit Belediyesi Tarlalarında Üretilen Lavantalarla Kadınlar Workshoplara Yoğun İlgi Gösteriyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, kendi tarlalarında yetiştirdiği lavantalarla düzenlediği workshoplara kadınların yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Lavanta buketi hazırlayan kadınlar ayrıca sosyalleşme imkanı da buluyor.

25.07.2024 09:23  Güncelleme: 09:24
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İzmit Belediyesinin kendi tarlalarında ürettiği lavantalarla düzenlediği workshoplara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, lavanta bahçelerinde yetiştirdiği lavantaların hasadını gerçekleştirdi. Hem kokusu hem de görüntüsüyle ilgi gören lavantalar, bu kez Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde vatandaşların kendi dokunuşlarıyla lavanta buketlerine dönüşüyor. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen workshoplara özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Lavanta buketi hazırlayan kadınlar ayrıca sosyalleşme imkanı da buluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Tarlalarında Üretilen Lavantalarla Kadınlar Workshoplara Yoğun İlgi Gösteriyor - Son Dakika

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