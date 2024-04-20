İzmit Belediyesi, mantar üretim tesisinde yetiştirdiği istiridye mantarlarını vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırmaya devam ediyor.
İzmit Belediyesi, hasat ettiği ürünleri halkla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda mantar üretim tesisinde istiridye mantarı yetiştiren İzmit Belediyesi, mantarları halka ücretsiz olarak ulaştırıyor. Ücretsiz mantar dağıtımı son olarak Belsa A Blok önünde devam etti. Vatandaşlar hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti. İzmit Belediyesi ilerleyen günlerde de dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › İzmit Belediyesi Ücretsiz Mantar Dağıtımına Devam Ediyor - Son Dakika
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
AK Parti Antalya İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. İl Başkanı Ali Çetin, Gazze'deki Müslümanları ve Filistin halkını unutmamaları gerektiğini belirtti. Çetin, seçimlerde Antalya halkının kendilerine muhalefet görevi verdiğini ve belediye başkanlarının vaatlerini takip edeceklerini söyledi. Programa AK Parti milletvekilleri, MKYK üyeleri ve partililer katıldı.
Güney Kore'de halk, 4 yıl boyunca görev yapacak Ulusal Meclis üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. Seçime yaklaşık 29.4 milyon kişi katıldı ve oy kullanma işlemi sona erdi. Resmi sonuçların ilerleyen saatlerde kesinleşmesi bekleniyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçede bulunan esnafı ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı. Görevi süresince esnafı her zaman ziyaret edeceğini söyleyen Başkan Kotan, yerel seçimlerde kendisine destek veren esnafa da teşekkür etti.
Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta kent protokolünün yoğun katılımıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri yapıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Ayrıca, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan önderliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Boyabat ilçesinde ise AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşmasıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentinde, 2024 Çin Jiamusi Hanjiang Festivali başladı. Festivalde, yerel halkın nehre bağırarak yeni yılın bereketi ve iyi balık hasadı için dua ettiği eski bir gelenek olan 'Hanjiang' ritüeli gerçekleştiriliyor. Ayrıca festivalde Şaman dansları, hikaye anlatıcılığı ve diğer performanslar da sergileniyor. Hanjiang Festivali, balıkçı ve avcı toplulukları tarafından kutlanan geleneksel bir kutsama törenidir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'a ziyaret gerçekleştirerek Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı. Bakan Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü tebrik etti ve Hatay'ın hızlı bir şekilde yaralarını saracağını söyledi.
Düzce'de yaşadığı mahalle sakinlerinin ısrarlarıyla 15 yıl önce adaylığını koyduğu muhtarlığı 4. döneminde de kazanan 63 yaşındaki Hanife Gür, hizmet azmi ve her yaştan insanla kurduğu muhabbetle örnek yöneticilik sergiliyor. Gür, semt pazarı ve kadınlar için el emeği pazarının kurulması, lise ve üniversite öğrencileri için kursların açılması, oyun parkı ve spor sahalarının yapımı gibi sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim alanlarında hizmetlerin getirilmesi çabalarıyla mahalle sakinlerinin takdirini ve sevgisini kazandı.
CHP Çanakkale İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, tüm vatandaşların bayramını kutladı ve değişimin gücüyle ayağa kalkan CHP'nin Türkiye'de de ayağa kalkacağını belirtti. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz ve Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun da katıldı.
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