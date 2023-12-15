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İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve şikayetlerini not alarak çözüm çalışmalarına başladı - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve şikayetlerini not alarak çözüm çalışmalarına başladı

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sen Anlat İzmit' programları, vatandaşların talep, öneri ve eleştirilerini toplamak için mahalle mahalle dolaşıyor. Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde gerçekleşen programda vatandaşlar taleplerini iletti ve yetkililer notlarını aldı. Uygulama diğer bölgelerde de devam edecek.

İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve şikayetlerini not alarak çözüm çalışmalarına başladı
15.12.2023 - 10:48,  Güncelleme: 10:49
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İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve şikayetlerini mahalle mahalle gezerek not alıyor, sorunların çözüme kavuşturulmak için çalışma başlatıyor.

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri "Sen Anlat İzmit" programları vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Vatandaşların talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdiği programlar son olarak Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda vatandaşlar taleplerini iletti, yetkililer de notlarını aldı. Uygulamadan duyulan memnuniyet Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde de devam etti. Halk günleri Sen Anlat İzmit programları kentin diğer bölgelerinde de devam edileceği belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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