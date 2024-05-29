İzmit Çarşısı'nda 4. İyilik Şenliği düzenleniyor - Son Dakika
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İzmit Çarşısı'nda 4. İyilik Şenliği düzenleniyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Good4Trust iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 4. İyilik Şenliği, İzmit Çarşısı'nda yer alan üreticileri ve dayanışmaya önem veren tüketicileri bir araya getirecek. Şenlik kapsamında stantlar, etkinlikler, diyetisyen stantları, çocuklar için atölyeler ve workshoplar yer alacak.

29.05.2024 10:28
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İzmit Çarşısı'nda yer alan üreticiler, dayanışmaya önem veren tüketicilerle 4. İyilik Şenliği'nde buluşmaya hazırlanıyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Good4Trust iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren İzmit Çarşısı, 4. İyilik Şenliği'ne hazırlanıyor. Ekolojik ve sosyal açıdan adil olmaya niyetli üreticilerle, dayanışmaya önem veren tüketicileri bir araya getirecek olan 4. İyilik Şenliği, 31 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Yahya Kaptan Gülümse Kafe'de düzenlenecek. 2 gün boyunca devam edecek 4'üncü İyilik Şenliği'nde rengarenk stantlar ve etkinlikler yer alacak. Şenlik kapsamında ücretsiz diyetisyen stantları da bulunacak. Ayrıca program dahilinde çocuklar için akıl ve zeka oyunları atölyesi ve workshoplar düzenlenecek. 2 günlük şenlik sonunda Leyla Hanım filmi yayınlanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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