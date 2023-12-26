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İzmit Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel dergisi yayınlandı - Son Dakika
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İzmit Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel dergisi yayınlandı

İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan İzmit Kafası dergisinin Cumhuriyet'in 100. yılına özel sayısı, vatandaşlarla buluştu. Dağıtılan dergi, tasarımı ve içeriğiyle büyük beğeni topladı.

İzmit Belediyesi\'nin Cumhuriyet\'in 100. yılına özel dergisi yayınlandı
26.12.2023 - 16:51,
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İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü'nün kendi öz kaynaklarıyla hazırladığı İzmit Kafası dergisinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak tasarladığı sayısı vatandaşla buluştu.

İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından periyodik olarak basılan İzmit Kafası Dergisinin 17'nci sayısı Cumhuriyetin 100'üncü yılı temasıyla vatandaşlarla buluştu.

VATANDAŞ ÇOK BEĞENDİ

Dağıtılan derginin tasarımını ve içeriğini çok beğendiklerini ifade eden İzmitliler, özel sayı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Basın Yayın Müdürlüğü ekibine teşekkürlerini iletti. 'Ya Olmasaydın' başlığıyla oluşturulan kapak görseli vatandaşlardan tam not aldı. Yeni sayıları da merakla beklediklerini belirten İzmitliler Atatürk ve Milli Mücadeleye dair verilen içerikleri takdir ettiklerini vurguladılar. 36 sayfadan oluşan ve özel tasarımlarıyla kentte özgün bir yere sahip olan İzmit Kafası dergisi büyük beğeni topluyor.

Kaynak: ANKA
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