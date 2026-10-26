İzmit\'te emekli polisler için yapılan lokalde çalışmaların yüzde 95\'i tamamlandı

İzmit ilçesi Plajyolu mevkisinde emekli polislerin kullanımına sunulmak üzere yapımı sürdürülen lokal binasında çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tesisler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 250 metrekarelik alana kurulan binanın prefabrik yapı montajı, iç ve dış cephe boya işleri, seramik kaplama, aydınlatma ve ısıtma sistemlerinin montajı tamamlandı.

Binada abonelik işlemleri ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kalan işlerin tamamlanmasının ardından lokal binasının kullanıma açılması planlanıyor.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği (POLEM) Kocaeli Şubesi üyelerinin yararlanacağı lokal, emekli emniyet mensuplarına sosyal bir buluşma alanı sunacak. Tesiste oturma ve sohbet alanlarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği bölümler de bulunacak.