İznik Belediyesi İş Kariyer ve İstihdam Birimi Hizmete Başladı

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İznik Belediyesi tarafından vatandaşların özel sektörde iş bulmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen İş Kariyer ve İstihdam Birimi (İZKA) hizmete başladı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın talimatıyla hayata geçirilen Kariyer ve İstihdam Birimi (İZKA) İznik Belediyesi ek hizmet binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barçın Gençlik ve Kültür Merkezi'nde faaliyetlerine başladı.

İznik'te ikamet eden vatandaşlar ile çevre il ve ilçelerde hizmet veren özel şirketlere yönelik hizmet vermek ve bu hizmeti tek bir organizasyon şeklinde yönetmek amacıyla kurulan birim, iş arayan kişinin mesleki beceri ve tecrübelerine göre çalışmak istediği kurum veya sektörde, işverenin aradığı kriterler doğrultusunda işveren ve iş arayanı bir araya getirerek İznik yerelinde istihdamı artırmayı hedeflemektedir.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "Belediyemiz tarafından İznik'te istihdama katkı sağlamak ve kariyer planlaması noktasında gençlerimize yol göstermek amacıyla kurduğumuz İş Kariyer ve İstihdam Birimi (İZKA), iş arayan vatandaşlarımızla çalışma arkadaşı arayan sektörün öncü firmalarını buluşturacak.

İş arayan vatandaşlarımız öncelikle kariyer merkezi ve istihdam alanları konusunda bilgilendirilecektir. Nitelikleri değerlendirilen adaylar uygunluğu bulunan iş ilanlarına yönlendirilecektir. Kariyer Merkezine farklı meslek dallarından vatandaşlarımız başvuru yapabilecektir. Uygun pozisyona göre adaylar yönlendirilip kariyer planlaması yapılarak vatandaşlarımızın mesleklerinde süreklilik sağlanacaktır. Saha ziyaretleri yapılarak firmaların ihtiyaçları belirlenecek ve firma bilgileri alınarak iş birliği gerçekleştirilecektir. İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İznik Belediyesi İş Kariyer ve İstihdam Birimi, CV hazırlama ve mülakat süreçleri gibi konularda da bilgilendirme toplantıları, eğitimler düzenleyecek, kariyer günleri planlayacak. Ayrıca bu süreçlerin online olarak da yürütülmesi amacıyla belediye olarak www.izka.iznik.bel.tr internet sayfasını da faaliyete aldık. Burada iş arayan ve iş verenler bilgilerini girerek süreci başlatmış olacaklar. İş Kariyer ve İstihdam Birimimizin (İZKA) ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BURSA