İznik Gölü'nde Tarihi Gemi Dümeni Bulundu
İznik Gölü'nde Tarihi Gemi Dümeni Bulundu

10.05.2026 20:09
Bursa'da balıkçıların ağına takılan 400 yıllık gemi dümeni kıyıya çıkarıldı.

Bursa'da İznik Gölü'nün Orhangazi sahilinde gümüş balığı avlayan balıkçıların ağına yaklaşık 4 metre uzunluğunda tarihi bir gemi dümeni takıldı. Balıkçılar tarafından kıyıya güçlükle çıkarılan dümenin yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendiriliyor.

Son yıllarda suların çekilmesiyle gündemden düşmeyen İznik Gölü'nde birçok tarihi eser gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak bugün gölün Orhangazi sahilinde avlanan Narlıcalı balıkçıların ağına yaklaşık 4 metre uzunluğunda ahşap bir gemi dümeni takıldı. Yapılan ilk incelemelere göre ahşap dümenin yaklaşık 4 asırlık olduğu tahmin ediliyor.

Dümeni bulan balıkçılar, "Uzun yıllardır İznik Gölü'nde balıkçılık yapıyoruz. Daha önce birçok kez tarihi kalıntılara rastlandığına şahit olduk ancak böylesini ilk kez görüyoruz. Bu, özel işlemeli ve üzerinde titizlikle çalışılmış bir gemi dümeni. Şu an İznik Gölü'nde bu denli büyük bir gemi yok ancak o dönemlerde kullanıldığını duymuştuk, belli ki o gemilerden birine ait" dediler. - BURSA

Kaynak: İHA

