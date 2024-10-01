Jandarma'dan Öğrencilere Çevre Eğitimi - Son Dakika
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Jandarma'dan Öğrencilere Çevre Eğitimi

Jandarma\'dan Öğrencilere Çevre Eğitimi

Aydın'da jandarma, Yenipazar'daki öğrencilere çevre bilinci ve hayvan sevgisi eğitimi verdi.

01.10.2024 09:57
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eğitim gören öğrencilere çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Paşaköy İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma ekipleri öğrencilere çevre bilinci ve hayvan sevgisi aşılamak amacıyla hayvan figürlü kalemtraş ve jandarma dergisi hediye etti. Ekipler öğrencilere; geri dönüşüm, katı atık yöntemi, doğa ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirmelerde bulunurken ziyaret sonunda öğrencilerden gelen soruların yanıtladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma'dan Öğrencilere Çevre Eğitimi - Son Dakika

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