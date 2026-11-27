Jandarma ekipleri Bayburt Masat'ta kadın öğretmenlere KADES'i tanıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Masat köyünde görevli kadın öğretmenlere KADES'i tanıttı. Bilgilendirmede uygulamanın kullanım amacı, cep telefonuna indirilme yöntemi ve acil durumlarda kullanımı aktarıldı; öğretmenlere yükleme konusunda destek sağlandı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Masat köyünde görev yapan kadın öğretmenlere Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Öğretmenlere, KADES uygulamasının kullanım amacı, cep telefonlarına nasıl indirileceği ve acil durumlarda nasıl kullanılacağı anlatıldı.
Bilgilendirmede, kadınların şiddet ve tehdit olayları karşısında hızlı ve etkin şekilde yardım talebinde bulunmalarını sağlayan uygulamanın önemi üzerinde durulurken, öğretmenlere KADES'in telefonlarına yüklenmesi konusunda da destek verildi.
Kaynak: İHA
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