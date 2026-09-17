Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, Samsun'daki projeleri yerinde inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, Samsun'daki projeleri yerinde inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, Samsun\'daki projeleri yerinde inceledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, beraberindeki heyetle Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Heyet, kentte hayata geçirilen önemli projeleri yerinde inceleyerek İstiklal Meydanı, Samsun Tanıtım Merkezi ve Astorya gösteri merkezinde incelemelerde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, beraberindeki heyetle Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Heyet, kentte hayata geçirilen önemli projeleri yerinde inceledi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın yanı sıra ziyarette Samsun Milletvekili Ersan Aksu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Bünyamin Kuş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Murat Bulut, İstihkam Komutanı Tuğgeneral Turgut Öğretmen, İstihkam ve İnşaat Daire Başkanı Albay Murat Eren ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın da yer aldı.

Vali Orhan Tavlı ile gerçekleştirilen ziyaretin ardından heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan İstiklal Meydanı'nı gezdi. İstiklal Madalyası'ndan ilham alınarak tasarlanan meydan hakkında bilgi alan heyet, daha sonra Samsun'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına katkı sağlayan Samsun Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, son olarak ileri teknolojik altyapısı ve modern tasarımıyla her yaştan ziyaretçiye hitap edecek şekilde hazırlanan Uçan Sinema Projesi "Astorya" gösteri merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA
TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuSamsun ValiliğiYerel HaberlerOrhan TavlıMehmet MuşOrgeneralJandarmaPolitikaSamsunGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kütahya’da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu
Bartın’da eğlence mekanı kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı, 6 tutuklama Bartın'da eğlence mekanı kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı, 6 tutuklama
Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti
Orban Türkiye’ye çabuk alışmış Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
Trump’ın seçtiği isimden ters köşe İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi
İsmet Taşdemir kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi: Hatalı benim İsmet Taşdemir kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi: Hatalı benim
19:57
Mali kriz Lyon’u çok fena vurdu Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
19:31
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
18:56
Türk tırı, İtalya’da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
18:56
Sermaye piyasası soruşturması Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
18:12
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 20:14:23. #.0.3#
SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, Samsun'daki projeleri yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement