Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, Samsun\'daki projeleri yerinde inceledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, beraberindeki heyetle Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Heyet, kentte hayata geçirilen önemli projeleri yerinde inceledi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın yanı sıra ziyarette Samsun Milletvekili Ersan Aksu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Bünyamin Kuş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Murat Bulut, İstihkam Komutanı Tuğgeneral Turgut Öğretmen, İstihkam ve İnşaat Daire Başkanı Albay Murat Eren ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın da yer aldı.

Vali Orhan Tavlı ile gerçekleştirilen ziyaretin ardından heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan İstiklal Meydanı'nı gezdi. İstiklal Madalyası'ndan ilham alınarak tasarlanan meydan hakkında bilgi alan heyet, daha sonra Samsun'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına katkı sağlayan Samsun Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, son olarak ileri teknolojik altyapısı ve modern tasarımıyla her yaştan ziyaretçiye hitap edecek şekilde hazırlanan Uçan Sinema Projesi "Astorya" gösteri merkezinde incelemelerde bulundu.