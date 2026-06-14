Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Kutlandı

Jandarma\'nın 187. Yıl Dönümü Kutlandı
14.06.2026 13:37
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Besni Kaymakamı Aslan, Jandarma Teşkilatı'nın yıl dönümünü kutladı ve personeline başarı diledi.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun ve beraberindeki jandarma personelleriyle birlikte Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla karşılıklı iyi dilekler paylaşılırken, Kaymakam Aslan jandarma personelinin gününü kutladı.

Kaymakam Aslan yaptığı değerlendirmede, Türk Jandarma Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana vatanın her karış toprağında milletin huzuru, güvenliği ve devletin bekası için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

Aslan, "Milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadelede önemli görevler üstlenen Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Görevleri başında bulunan tüm kahraman ve fedakar jandarma personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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