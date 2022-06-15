Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü

15.06.2022 00:19
Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü

Bitlis'te, Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bitlis'te, Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ve beraberindeki heyet Vali Oktay Çağatay ile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan'a ziyarette bulundu. Ziyarette Vali Oktay Çağatay ve Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak personele başarılar dileğinde bulundular.

Etkinlikler kapsamında Kızılay Van Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerde görev yapan personel 'güvenlik korucuları' dahil 1-11 Haziran 2022 tarihleri arasında Kızılay'a bin 556 ünite kan bağışında bulunuldu. Tatvan'da KADES uygulaması ile bilgilendirme önleme faaliyetleri ve trafik güvenliği kapsamında bilgilendirme amaçlı stant kuruldu. Son olarak ta Bitlis Gökmeydanda jandarma personelinin katılımıyla Atatürk büstüne çelenk sunma töreni düzenlendi. - BİTLİS

Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü
Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü
Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü
Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü
Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü

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Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı Bitlis Valisi Çağatay Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı Bitlis Valisi Çağatay Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı
Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, Cumhuriyet, Jandarma, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

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