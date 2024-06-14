Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

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Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde programlar yapılıyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'de, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul etti.

Tuğgeneral Metin Düz, günün anlam ve önemine binaen Vali Mustafa Çiftçi'ye, komando büstü armağan etti. - ERZURUM