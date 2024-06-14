Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Bursa'da Kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Bursa'da Kutlandı

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü Bursa'da düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve gaziler katıldı.

14.06.2024 10:47
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Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü Bursa'da törenle kutlandı. Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur tarafından Heykel'deki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü 185. Heykel'de bulunan Atatürk anıtına çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Törene Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sait Akın Zaimoğlu ve gaziler katıldı. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur'un anıt önüne çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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